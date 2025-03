NBA: Saisonaus für Hornets-Star LaMelo Ball - Injury Update 2025

Verletzungen gehören in der NBA leider zum Tagesgeschäft. Auch in der Saison 2024/25 bangen die 30 NBA-Teams um einige ihrer Stars. ran fasst die wichtigsten News zu Verletzungen zusammen. Die NBA-Saison 2024/25 läuft. Welche Spieler sind verletzt, wer fällt langfristig aus? ran gibt einen Überblick über die prominentesten Fälle. Nächste NBA-Übertragungen im Free-TV NBA 2024/25: 50 Regular-Season-Spiele live auf ProSieben MAXX, Joyn und ran.de Auch auf DAZN können NBA-Fans ausgewählte Spiele live sehen.

29.03.2025: Saisonaus für Hornets-Star LaMelo Ball LaMelo Ball muss sich gleich zwei Operationen unterziehen – eine am Handgelenk und eine am Knöchel. Wie die Charlotte Hornets mitteilten, wird der 23-Jährige aus diesem Grund den Rest der Saison verpassen. Wie "ESPN" berichtet, hatte Ball schon in den vergangenen Wochen mit den Verletzungen zu kämpfen, hatte allerdings trotz anhaltender Schmerzen weitergespielt. Erst am Sonntag waren die Hornets nach der Niederlage gegen die Miami Heat offiziell aus dem Playoff-Rennen ausgeschieden. Auch deshalb entschied sich das Team nun offenbar, den früheren Nummer-3-Pick für den Rest der Saison auszusetzen. Es ist bereits die dritte Saison in Folge, in der Ball mindestens 25 Spiele verpasst. Trotz wiederkehrender Verletzungen spielte der Point Guard eine starke Saison – statistisch sogar die beste seiner jungen Karriere. Im Schnitt erzielte er 25,2 Punkte, 7,4 Assists und 4,9 Rebounds pro Partie. Die Charlotte Hornets haben mit 18 Siegen und 55 Niederlagen allerdings die drittschlechteste Bilanz in der gesamten NBA. Die Franchise wartet seit 2016 auf einen Playoff-Einzug.

26.03.2025: Bucks-Star mit Venenthrombose diagnostiziert Die Milwaukee Bucks werden im weiteren Saisonverlauf der NBA für eine ungewisse Zeit auf ihren Star-Spieler Damian Lillard verzichten müssen. Wie die Franchise bekanntgab, wurde bei dem 34-Jährigen eine Venenthrombose in der rechten Wade festgestellt. Laut seinem Team beginnt er jetzt den Weg für "ein gesundes Comeback," auf dem er mit blutverdünnenden Mitteln medizinisch behandelt werden muss. Schröder und Wagner tanken Selbstvertrauen für die Playoffs Fortan wird Lillard regelmäßig getestet und laut "CBS Sports" sind die Bucks leicht optimistisch, dass der Point Guard im Verlauf der Saison noch einmal auf dem Court stehen wird. In dem Statement vom Verein heißt es: "Damians Gesundheit steht an erster Stelle. Wir unterstützen ihn während diesem Prozess und folgen den Vorgaben der medizinischen Abteilung, um sicherstellen, dass es für ihn sicher ist zurückzukehren. Die Ärzte sagen, dass es unwahrscheinlich ist, dass die Thrombose nach der Heilung wiederkehren könnte. Wir sind einfach froh, dass die Diagnose sehr früh kam und es gleich behandelt werden konnte." Lillard, der bereits die letzten drei Spiele verpasste, ergänzte: "Es ist sehr schade, dass ich aussetzen muss wegen etwas, das ich nicht beeinflussen kann. Unsere Priorität ist meine Gesundheit. So sehr ich Basketball liebe, muss ich auch für meine Kinder und Familie da sein. Ich danke den Bucks, dass sie so schnell gehandelt haben und freue mich auf die Zukunft meiner Karriere." Nach Spurs-Star Victor Wembanyama ist Lillard nun der zweite mit Thrombose diagnostizierte NBA-Star in dieser Saison. Für die Bucks erzielte er in bisher 58 Spielen 24,9 Punkte und 7,1 Assists im Schnitt pro Spiel.

09.03.2025: Längere Pause für LeBron James Superstar LeBron James wird den Los Angeles Lakers in der NBA angeblich bis zu zwei Wochen fehlen. Dies berichtete "ESPN" am Sonntag. Weiterhin werde der 40-jährige James, der sich am Samstag (Ortszeit) bei der 101:111-Niederlage im Prestigeduell bei den Boston Celtics eine Leistenverletzung zugezogen hatte, spätestens am Montag erneut untersucht. NBA - Luka-Doncic-Trade: Mark Cuban kritisiert Mavericks Es sei "nicht so schlimm", hatte James, der 22 Punkte und elf Rebounds gesammelt hatte, nach der Partie gesagt. Lakers-Head-Coach J. J. Redick räumte ein, er sei "offensichtlich besorgt" um seinen Star, kenne aber noch keine Details über die Verletzung. Luka Doncic war gegen die Celtics mit 34 Punkten bester Werfer der Lakers. In den Schatten stellte den Slowenen und James aber Jayson Tatum, der bei Boston mit 40 Punkten überragte. Damit riss die Serie der Lakers, die zuletzt achtmal nacheinander gewonnen hatten. Für Boston war es der vierte Erfolg in Serie.

28.02.2025: Superstar Joel Embiid von den Philadelphia 76ers kommt in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz Was lange befürchtet wurde, ist nun Gewissheit: Die NBA-Saison ist für Superstar Joel Embiid von den Philadelphia 76ers vorzeitig beendet. Grund dafür sind Knieprobleme. Der MVP von 2023 hat in der aktuellen Spielzeit lediglich 19 von 58 Spielen bestritten. Sein Team veröffentlichte das Saison-Aus am Freitag und schrieb, dass der 30-Jährige "medizinisch nicht in der Lage" sei, zu spielen. Er konzentriere sich nun auf seine Behandlung. Ohne ihren Star-Center dürften es die Sixers schwer haben, sich in dieser Saison zumindest für das Play-in-Tournament zu qualifizieren. Derzeit haben sie als Zwölfter im Osten zweieinhalb Spiele Rückstand auf den dafür nötigen zehnten Platz. Der gebürtige Kameruner hatte vor einer Woche bereits zugegeben, dass die Knieprobleme ihn daran hinderten, auf seinem besten Niveau zu spielen. Bereits in der Vorsaison musste sich der Center einer Meniskusoperation unterziehen. Im Sommer hatte er bei den Olympischen Spielen in Paris mit Team USA die Goldmedaille geholt.

25.02.2025: Oklahoma City Thunder bangen um Isaiah Hartentein Sorgen um Isaiah Hartenstein! Der deutsche Center musste bei der 128:131-Niederlage seiner Oklahoma City Thunder nach Verlängerung im zweiten Viertel angeschlagen vom Feld und kehrte nicht mehr aufs Parkett zurück. Thunder-Trainer Mark Daigneault nannte "Prellungen im Gesicht" als Begründung. Bis zu seinem verletzungsbedingten Aus hatte Hartenstein vier Punkte erzielt und fünf Rebounds geholt.

10.02.2025: Mavericks wohl wochenlang ohne Davis Anthony Davis könnte den Dallas Mavericks mehrere Wochen fehlen. Das berichtet "ESPN"-Reporter Shams Charania, demzufolge sich der zehnmalige Allstar eine Adduktorenzerrung zugezogen hat. Demnach droht Davis eine Pause von bis zu einem Monat.

09.02.2025: Anthony Davis gibt Update nach Verletzung bei Mavs-Debüt 26 Punkte, 16 Rebounds, sieben Assists und drei Blocks in 31 Minuten - viel besser hätte das Debüt von Superstar Anthony Davis bei den Dallas Mavericks kaum beginnen können. Doch dann verletzte sich der 31-Jährige ohne Gegnereinwirkung und musste das Spielfeld verlassen (siehe vorheriger Eintrag). Nach dem Spiel gegen die Houston Rockets gab Davis jedoch schnell selbst Entwarnung: "Das Bein hat einfach zugemacht, wie ein kleiner Krampf", schilderte er die Situation anschließend im Locker Room. "Es ist nichts Schlimmes. Mir geht es gut", unterstrich der zehnmalige All-Star. Erst wenige Tage zuvor war Davis in einem historischen Trade von den Los Angeles Lakers nach Texas gewechselt, im Gegenzug sicherten sich die Lakers die Dienste von Mavs-Superstar Luka Doncic.

08.02.2025: Anthony Davis verletzt sich bei Mavericks-Debüt Schock für die Dallas Mavericks: Neuzugang Anthony Davis zog sich gleich bei seinem ersten Spiel für die Texaner eine Verletzung zu. In der zweiten Halbzeit der Partie im texanischen Duell gegen die Houston Rockets griff er sich nach einer Bewegung scheinbar in die Bauch-Gegend und verließ anschließend das Spiel. Die Aktion passierte ohne Gegnereinwirkung. Die Mavericks sprachen anschließend zunächst allgemein von einer "Lower Body Injury". Bereits die vergangenen fünf Spiele - seine letzten drei mit den Los Angeles Lakers und die ersten beiden als Maverick - verpasste er wegen einer Verletzung in der Magengegend. Davis war als Teil des historischen Trades zwischen den Lakers und den Mavericks um Luka Doncic nach Texas gewechselt. Bis zu seiner Verletzung zeigte er ein starkes Debüt und kam in 31 Minuten Spielzeit auf 26 Punkte, 16 Rebounds und sieben Assists.

26.01.2025: Maxi Kleber von den Dallas Mavericks zieht sich einen Fußbruch zu Maxi Kleber fehlt den Dallas Mavericks in der NBA auf unbestimmte Zeit. Der deutsche Basketballprofi erlitt bei der Niederlage des Vizemeisters gegen Titelverteidiger Boston Celtics (107:122) eine Fraktur im Fuß, genauere Untersuchungen sollen in der kommenden Woche folgen. Für Dallas bedeutet dies den nächsten Ausfall, am schwersten wiegt seit Weihnachten das Fehlen von Ausnahmespieler Luka Doncic. Der Slowene pausiert weiterhin wegen einer Wadenverletzung. Kleber verließ am Samstag das Parkett gegen Ende des dritten Viertels und kehrte nicht mehr zurück. Schon in der Saisonvorbereitung hatte ihn eine Sprunggelenksverletzung gebremst, in den folgenden Wochen schlug er sich mit Problemen im Oberschenkel und den Bauchmuskeln herum. Insgesamt verpasste der 32-Jährige in dieser Saison schon zwölf Spiele. NBA: Sensations-Trade - Mavs schicken Doncic weg

