NBA Playoffs 2025 live: TV-Übertragung und Stream, Spielplan, Highlights

Die NBA Playoffs 2025 sind Geschicht – das große Finale der Saison 2024/25, in dem die besten Teams um den Titel kämpften ist vorbei. Doch wie genau funktionierten die Playoffs? Was hatte es mit dem Play-In-Turnier auf sich ? Wir liefern euch alle Infos!

NBA Playoffs 2025: Der Modus im Überblick

Insgesamt kämpften 16 Teams – jeweils acht aus der Eastern und Western Conference – in einem K.-o.-System um die Larry O’Brien Trophy. Jede Playoff-Serie wurde im "Best of seven"-Modus ausgetragen - d. h. die Serie war dann entschieden, wenn ein Team zuerst vier Siege erringen konnte. Jede Serie ging also mindestens über vier, maximal bis zu sieben Spiele lang. Der höher gesetzte Seed hatte Heimvorteil, was bedeutete, dass die Spiele 1, 2, 5 und 7 (falls nötig) auf eigenem Parkett stattfanden.

Der Modus war klar strukturiert:

Erste Runde: Die acht qualifizierten Teams jeder Conference traten gegeneinander an: Platz 1 vs. Platz 8, Platz 2 vs. Platz 7, Platz 3 vs. Platz 6 und Platz 4 vs. Platz 5.

Conference-Halbfinals: Die Sieger der ersten Runde spielten weiter – die Paarungen richteten sich nach dem Turnierbaum aus Runde 1 (kein Re-Seeding).

Conference Finals: Die letzten zwei Teams jeder Conference kämpften um den Einzug in die NBA Finals.

NBA Finals: Die Sieger der Eastern und Western Conference trafen im Juni 2025 aufeinander, um den Champion zu ermitteln. Heimrecht ging an das besser platzierte Team in der eigenen Conference.

Hier sind alle Partien in der Übersicht: Das NBA Playoff Picture