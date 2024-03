Atlanta Hawks @ Brooklyn Nets 102:114

Mit Nationalmannschafts-Kapitän Schröder in der Startaufstellung fuhr Brooklyn den dritten Sieg in den letzten vier Spielen ein. In der Eastern Conference hat das Team trotz schwachem Saisonstarts noch die Chance, die Playoffs zu erreichen. Aktuell stehen die Nets auf Rang elf, zwei Siege fehlen auf die Hawks auf Platz zehn, der zur Teilnahme am Play-in-Turnier berechtigt.