LeBron James durchbricht im Spiel der Lakers gegen die Nuggets eine beeindruckende NBA-Schallmauer.

Denver Nuggets @ Los Angeles Lakers 124:114

Basketball-Superstar LeBron James hat als erster Spieler in der NBA die Schallmauer von 40.000 Punkten in der regulären Saison durchbrochen. Der 39 Jahre alte US-Amerikaner erzielte im zweiten Viertel der Partie seiner Los Angeles Lakers gegen die Denver Nuggets den für den Meilenstein benötigten neunten Zähler. In der anschließenden Auszeit erhielt James Standing Ovations, dazu wurde ein Video mit den größten Höhepunkten seiner Karriere gezeigt.

"Das hat noch niemand geschafft", sagte James, "und dass ich zu diesem Zeitpunkt meiner Karriere in dieser Position bin, finde ich ziemlich cool. Gehört es zu den besten Dingen, die ich in meiner Karriere bisher geschafft habe? Nein. Bedeutet es mir etwas? Ja, natürlich."

Insgesamt kam James beim 114:124 gegen die Nuggets um Nikola Jokic auf 26 Punkte, neun Assists und vier Rebounds. Die Niederlage konnte aber auch er nicht verhindern.

Erst im vergangenen Jahr hatte James den vorherigen Rekordschützen Kareem Abdul-Jabbar an der Spitze des Rankings abgelöst. Zudem erhielt er vier Mal die Auszeichnung als wertvollster Spieler der Saison. Den Titel in der NBA konnte James ebenfalls vier Mal gewinnen.