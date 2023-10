Anzeige

Am Rande des Vorbereitungsspiels zwischen Real Madrid und den Dallas Mavericks macht ein NBA-Verantwortlicher Hoffnung auf Spiele in Deutschland.

Die NBA steht kurz vor dem Saisonstart. Am Rande des Vorbereitungsspiels zwischen Real Madrid und den Dallas Mavericks in Spanien machte der Vize-Commissioner der Liga nun Hoffnung auf ein NBA-Spiel in Deutschland (NBA live im Free-TV auf ProSieben MAXX und ran.de).

"Es gibt noch andere Märkte, die wir im Auge haben; Deutschland, Spanien, Italien sind wichtige Märkte für uns. (...) Wir sind offen dafür, Spiele auch anderswo auszutragen", erklärte Mark Tatum nach dem Spiel in Madrid über mögliche Spiele der regulären Saison außerhalb der USA und Kanada.

Vorerst größere Chancen dürfte jedoch Spanien haben: "Ich hatte die Gelegenheit, das neue Bernabeu (Heimstadion der Fußballer von Real Madrid; Anm. d. Red.) zu sehen, und es ist unglaublich, was sie dort gemacht haben. Ich habe das System gesehen, mit dem sie den Rasen heben und senken. Es wird ein Weltklassestadion sein. Wenn die Umstände stimmen, würden wir gerne dort spielen."

Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass über ein mögliches Regular-Season-Spiel in Deutschland gesprochen wird. Bereits im vergangenen Jahr äußerte sich Tatum in eine ähnliche Richtung.