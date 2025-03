NBA-Star Edwards kassiert sechste Geldstrafe der Saison

NBA-Star Anthony Edwards hat sich seine sechste Geldstrafe der Saison eingehandelt. Der Guard der Minnesota Timberwolves muss wegen schlechten Benehmens 35.000 Dollar (rund 34.000 Euro) zahlen. Edwards hatte bei der Niederlage bei den Los Angeles Lakers am Donnerstag nach zwei Technischen Fouls erst nicht den Court verlassen und dann den Ball ins Publikum geworfen.

Insgesamt 320.000 Dollar an Geldstrafen musste Edwards bereits bezahlen, unter anderem für unflätige Äußerungen in Interviews, eine obszöne Geste auf dem Spielfeld und öffentliche Kritik an Schiedsrichtern. "Sie werden sicherlich von Zeit zu Zeit ein paar Fehlentscheidungen treffen, daher muss er besser werden. Er hatte zu viele Ausbrüche", sagte Timberwolves-Trainer Chris Finch über Edwards, "und wir haben mit ihm darüber gesprochen. Es liegt also an ihm."