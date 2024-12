NBA: Starker Hartenstein bei OKC-Niederlage

Trotz einer starken Leistung des deutschen Basketball-Profis Isaiah Hartenstein haben die Oklahoma City Thunder im Topspiel der Western Conference in der NBA eine knappe Niederlage kassiert. Hartenstein erzielte in der Nacht zu Montag mit 19 Punkte und 14 Rebounds ein Double-Double, konnte die 116:119-Niederlage bei den Houston Rockets aber nicht verhindern. Für die Thunder war es die erste Pleite nach zuvor vier Siegen in Folge.

Oklahoma bleibt Erster im Westen, Houston lauert knapp dahinter. Nach einem Handbruch hatte Hartenstein erst vor rund zwei Wochen sein Debüt für OKC gefeiert.

Weltmeister Daniel Thies kassierte mit den New Orleans Pelicans derweil die achte Niederlage in Serie. Theis kam bei der klaren 85:118-Pleite bei den New York Knicks um Ariel Hukporti auf magere zwei Zählern, New Orleans bleibt Schlusslicht im Westen. Hukporti erzielte drei Punkte. Die Knicks befinden sich im Osten auf Play-off-Kurs.

Bei den Dallas Mavericks feierte Superstar Luka Doncic nach zweiwöchiger Verletzungspause sein Comeback - und führte die Texaner prompt mit 36 Punkten und 13 Asissts zum 137:131-Erfolg bei den Portland Trail Blazers. Maxi Kleber steuerte zwei Zähler zum vierten Sieg in Folge für die Mavs bei.

Das Topspiel der Eastern Conference entschieden die Cleveland Cavaliers mit 115:111 gegen Meister Boston Celtics für sich.