NBA: Victor Wembanyama restliche Saison raus - San Antonio Spurs geben Diagnose bekannt

Die San Antonio Spurs müssen wohl für den Rest der NBA-Saison auf ihren Superstar Victor Wembanyama verzichten. Die San Antonio Spurs müssen voraussichtlich für die restliche Saison in der NBA auf Superstar Victor Wembanyama verzichten. Wie die Franchise am Donnerstag mitteilte, leidet Wembanyama an einer tiefen Venenthrombose in der rechten Schulter. NBA: Wie Jimmy Butler den Golden State Warriors eine alte Stärke zurückgibt

NBA: Dallas Mavericks zögerten wohl bei Super-Max-Vertrag für Luka Doncic Diese wurde nach Angaben der Spurs infolge der Rückkehr des Superstars vom All-Star-Game nach San Antonio entdeckt.

Wie "ESPN" mit Verweis auf Quellen zur Franchise berichten, hoffen die Spurs, dass Wembanyama bis zum Beginn der Saison 2025/26 wieder vollständig genesen sei. Da Wembanyama das 65-Spiele-Minimum in der Saison nicht mehr erreichen kann, wird er auch für zahlreiche Auszeichnungen in der NBA nicht berücksichtigt werden. Bislang galt er etwa als einer der Favoriten auf die Auszeichnung als Defensive Player of the Year.

