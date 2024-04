NBA: Wagner-Brüder stehen erstmals in den Play-offs

Anzeige

Die Basketball-Weltmeister Franz und Moritz Wagner von Orlando Magic stehen zum ersten Mal in ihrer Karriere in den Play-offs der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA. Durch eine starke Defensivleistung beim 113:88 gegen die Milwaukee Bucks, die ohne ihren verletzten Superstar Giannis Antetokounmpo antraten, beendete Orlando die reguläre Saison mit einer 47:35-Bilanz auf dem fünften Platz der Eastern Conference. Bei einer Niederlage wäre der Sturz auf einen Play-in-Rang ebenfalls möglich gewesen. In der ersten Play-off-Runde warten nun die Cleveland Cavaliers.

Franz Wagner, der in der Nacht auf Samstag sein Comeback nach Knöchelverletzung gegeben hatte, trug mit 25 Punkten maßgeblich zum Erfolg und seiner ersten Play-off-Teilnahme bei. "Es ist super speziell, und wir werden das gemeinsam genießen", sagte er. Die erste Postseason ist es auch für Moritz Wagner, der 2018 und damit drei Jahre vor seinem Bruder in die NBA kam, und der am Sonntag zehn Punkte erzielte.

Die bereits für die Postseason qualifizierten New York Knicks mit Isaiah Hartenstein (acht Punkte, 13 Rebounds) bezwangen die Chicago Bulls mit 120:119 nach Verlängerung - und kletterten noch auf Platz zwei im Osten. Der Knicks-Gegner in der ersten Runde ist der Sieger des Play-in-Duells zwischen den Philadelphia 76ers und den Miami Heat.

Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder von den bereits aus dem Play-in-Rennen ausgeschiedenen Brooklyn Nets kam bei den 76ers (86:107) nicht zum Einsatz. Auch die Atlanta Hawks nahmen den Saisonabschluss nicht allzu ernst und gingen mit 115:157 bei den Indiana Pacers unter.

Das Play-in-Turnier findet vom 16. bis 19. April statt, die Play-offs starten ab dem 20. April.

Die Paarungen in der Eastern Conference im Überblick:

Play-in-Turnier: Philadelphia 76ers (7) - Miami Heat (8), Chicago Bulls (9) - Atlanta Hawks (10)

1. Play-off-Runde: Cleveland Cavaliers (4) - Orlando Magic (5), Milwaukee Bucks (3) - Indiana Pacers (6), die Boston Celtics (1) und New York Knicks (2) warten auf ihren Gegner aus dem Play-in-Turnier