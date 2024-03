NBA: Wagners sichern Playoff-Platz, Schröder und Nets in der Krise, Nuggets gewinnen Top-Spiel

Bester Scorer war Cole Anthony mit 21 Punkten von der Bank. Genau so viele waren es bei Brandon Miller von den Hornets, deren Saison schon lange beendet ist.

Zur Halbzeit stand es bereits 67:32 für die Magic, dementsprechend war die Rotationsmaschine an. Franz Wagner spielte nur 24 Minuten (elf Punkte), Paolo Banchero deren 26 (13 Punkte). Moritz Wagner kommt in 14 Minuten auf gute 13 Punkte.

New Orleans Pelicans @ Brooklyn Nets 104:91

Dennis Schröder hat mit seinen Brooklyn Nets den nächsten empfindlichen Dämpfer im Kampf um die Postseason in der NBA kassiert. Die Nets verloren beim 91:104 gegen die New Orleans Pelicans bereits ihr viertes Spiel in Serie und liegen als Elfter im Osten weiter vier Siege hinten den Atlanta Hawks (30:38), die den letzten Platz für das Play-in-Turnier innehaben.

Schröder kam als Starter auf unauffällige zwölf Punkte und drei Rebounds, bester Werfer war Cam Thomas (25 Punkte). Überragender Mann bei den Pelicans, die als Fünfter im Westen auf Playoff-Kurs sind, war Zion Williamson mit 28 Punkten.