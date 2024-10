Die nordamerikanische Basketball-Profiliga NBA wird in Zukunft wohl wieder Spiele in China austragen. Am Rande einer Sportmanagement-Konferenz an der Columbia University bestätigte NBA-Commissioner Adam Silver am Donnerstag, dass er davon ausgehe, dass dies "irgendwann" wieder der Fall sein werde. Im Vorfeld hatten Medien über eine mögliche Rückkehr berichtet.

Im Jahr 2019 hatte die beste Basketball-Liga der Welt letztmals Spiele in China ausgetragen, ehe der damalige General Manager der Houston Rockets, Daryl Morey, einen kontroversen Tweet zur Unterstützung der Freiheit für Hongkong absetzte. Daraufhin fanden keine Partien mehr in dem Land statt. Die NBA verlor hunderte Millionen Dollar, da sie darüber hinaus bis 2022 nicht mehr im chinesischen Fernsehen zu sehen war.

"Wir hatten dort vor der Pandemie einen bekannten Vorfall mit einem Tweet, und die chinesische Regierung hat uns für eine gewisse Zeit vom Sendebetrieb ausgeschlossen", erklärte Silver. "Wir haben das akzeptiert. Wir haben zu unseren Werten gestanden."

Die NBA wächst seit Jahren global, sie trug Anfang Oktober Preseason-Spiele in Abu Dhabi aus. Auch eine Partie in Paris wird es in der Saison 2024/25 wieder geben. Man habe entschieden, "dass es positiv ist, wenn wir unser Spiel international ausweiten", sagte der 62-Jährige. Dies gilt nun wohl auch wieder für China.