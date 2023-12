Oubre Jr. vor Comeback nach schwerem Verkehrsunfall

Anzeige

NBA-Profi Kelly Oubre Jr. von den Philadelphia 76ers hat sich von den Folgen des schweren Verkehrsunfalls schneller als erwartet erholt und steht vor seinem Comeback in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga. In der Nacht zu Donnerstag (MEZ) könnte der 27 Jahre alte Guard beim Duell bei den Washington Wizards wieder zum Einsatz kommen. Der Unfall am 11. November, den er als "traumatisierend" bezeichnete, wird indes weiterhin untersucht.

"Ich wünschte einfach, mein Leben wäre nicht wie die 'Truman Show', bei der jeder irgendwie zuschaut und seine eigene Meinung über mein Leben hat", sagte er. Weil es sich um ein laufendes Verfahren handle, könne er keine Details zu dem Unfall preisgeben. Er war damals mit einer gebrochenen Rippe und anderen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Laut Medienberichten war Oubre als Fußgänger in der Nähe seines Zuhauses in Philadelphia von einem Wagen erfasst worden. Die Polizei hat nach eigenen Angaben noch keine Hinweise auf einen möglichen Täter gefunden. Auch gebe es keine Videoaufnahmen, die den Unfall erfasst hätten.