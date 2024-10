Papa platzt vor Stolz: Bronny James macht erste NBA-Punkte

Der Papa platzte fast vor Stolz: Bronny James von den Los Angeles Lakers hat seine ersten Punkte in der NBA erzielt. Und das auch noch in seiner Heimatstadt Cleveland. "Zu sehen, wie er in der Arena, in der er aufgewachsen ist, seinen ersten NBA-Treffer macht, ist ein unglaublicher Moment", sagte sein Vater, Mitspieler und Basketball-Legende LeBron James.