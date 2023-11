Popovich greift zum Mikro: "Hört auf zu buhen"

Anzeige

Die ständigen Buhrufe gegen seinen Ex-Spieler Kawhi Leonard gingen Gregg Popovich gehörig gegen den Strich - also schnappte sich die Basketball-Trainerikone der San Antonio Spurs kurzerhand das Hallenmikrofon. "Entschuldigt mich für eine Sekunde, bitte hört mit den Buhrufen auf, lasst die Jungs spielen und zeigt ein wenig Klasse", rief Popovich den Fans zu, während Leonard an der Freiwurflinie stand: "So sind wir nicht. Hört auf zu buhen."

Leonard hatte den Zorn der Spurs-Fans auf sich gezogen, als er 2018 seinen Abschied vom fünfmaligen Champion in der Profiliga NBA forderte. Mittlerweile spielt der 32-Jährige für die Los Angeles Clippers - beim Gastspiel in San Antonio am Mittwoch (Ortszeit) half aber auch Popovichs Intervention nichts, die Fans reagierten nur mit noch lauteren Buhrufen. Los Angeles mit Weltmeister Daniel Theis gewann trotzdem 109:102, Leonard war mit 26 Punkten sogar bester Werfer der Partie.

Popovich sagte nach der Partie lediglich, er wollte nicht, dass Leonard durch die feindliche Stimmung von den Tribünen motiviert werde. "Man sticht den Bären nicht", sagte der 74-Jährige: "Jeder, der etwas von Sport versteht, weiß, dass man den Bären nicht ärgern sollte. Das ist meine Antwort."

Leonard ging mit den Anfeindungen gelassen um. "Wenn ich kein Spurs-Trikot trage, werden sie mich wahrscheinlich für den Rest meiner Karriere ausbuhen", sagte er.