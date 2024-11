"Wählt Kamala!!!": LeBron James stellt sich hinter Harris

Kamala Harris hat vor der US-Präsidentschaftswahl Unterstützung von Basketball-Superstar LeBron James erhalten. "Wenn ich an meine Kinder und meine Familie denke und wie sie aufwachsen werden, ist die Wahl für mich klar. WÄHLT KAMALA HARRIS!!!", schrieb der 39-Jährige von den Los Angeles Lakers am Donnerstag bei X, ehemals Twitter.

Dazu postete James eine Videomontage einer von Rassismus geprägten Kundgebung von Donald Trump im Madison Square Garden in New York am vergangenen Sonntag. Die Wahl in den USA steht am kommenden Dienstag an.

James hat in den vergangenen Jahren regelmäßig demokratische Kandidaten unterstützt und geriet via Twitter auch schon mit dem Ex-Präsidenten Trump aneinander. Vor dem dreimaligen Olympiasieger hatten schon viele Prominente die Werbetrommel für Harris gerührt, unter anderem die Musik-Superstars Taylor Swift, Beyonce oder Bruce Springsteen.