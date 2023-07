Sabally glänzt mit Triple Double

Anzeige

Satou Sabally ist in der Basketball-Profiliga WNBA Außergewöhnliches gelungen. Die deutsche Nationalspielerin glänzte beim 90:62 ihrer Dallas Wings über die Washington Mystics mit dem ersten Triple Double ihrer Karriere. Sabally sammelte 14 Punkte, 11 Rebounds und 10 Assists. In der Ligageschichte hatten zuvor nur 25 Spielerinnen dieses Kunststück geschafft. Die Wings-Spielerinnen feierten Sabally (25) in der Kabine mit einer wilden Wasserdusche.

Sabally hatte auf die EM im Juni verzichtet, um sich ganz auf die Saison mit Dallas zu konzentrieren. Bei der Olympia-Qualifikation im Februar will sie aber dabei sein und die deutsche Mannschaft zu den Sommerspielen 2024 in Paris führen.