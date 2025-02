Saisonaus für NBA-Star Wembanyama

Basketball-Supertalent Victor Wembanyama fällt voraussichtlich für den Rest der laufenden Saison in der nordamerikanischen Profiliga NBA aus. Wie sein Klub San Antonio Spurs am Donnerstag mitteilte, plage den Franzosen "eine tiefe Venenthrombose in seiner rechten Schulter". Am vergangenen Wochenende hatte der 21-Jährige noch am All-Star-Weekend in San Francisco teilgenommen.

Das Blutgerinnsel sei unmittelbar nach Wembanyamas Rückkehr nach San Antonio diagnostiziert worden, hieß es in der Mitteilung der Spurs. Eine Teilnahme an der Europameisterschaft in Lettland, Zypern, Finnland und Polen (27. August bis 14. September) mit der französischen Nationalmannschaft sollte nach aktuellem Stand nicht in Gefahr sein. Ende Januar hatte Verbandspräsident Jean-Pierre Hunckler Wembanyamas EM-Teilnahme bestätigt - sofern der Ausnahmespieler nicht verletzt sei.

Für die Spurs ist die Verletzung des amtierenden Rookie des Jahres, der mit Frankreich bei Olympia in Paris 2024 Silber geholt hatte, allerdings ein schwerer Schlag. Als Zwölfter der Western Conference liegt San Antonio recht deutlich hinter Rang zehn, der zur Teilnahme an den Play-ins berechtigt. Ohne ihren Superstar dürften die Spurs kaum Chancen haben, den Sprung in die Post Season zu schaffen.

In der laufenden Saison legte Wembanyama in 46 Spielen im Durchschnitt 24,3 Punkte und elf Rebounds auf. Der 2,21 m große Forward-Center ist zudem mit Abstand der beste Blocker der Liga. Durchschnittlich 3,8 Wurfversuche stoppte er pro Partie. 2023 war er von den Spurs im Draft an erster Stelle ausgewählt worden.