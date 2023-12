NBA: Schröder und Raptors unterliegen 76ers um starken Embiid

Anzeige

Dennis Schröder muss sich in der NBA den Philadelphia 76ers um den starken MVP Joel Embiid geschlagen geben, für die Mavericks setzt es derweil eine empfindliche Pleite.

Toronto Raptors @ Philadelphia 76ers 111:121

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder kommt mit den Toronto Raptors in der NBA weiter nicht in Schwung. Der deutsche Point Guard verlor mit den Kanadiern mit 111:121 (58:61) gegen die formstarken Philadelphia 76ers um den überragenden Joel Embiid.

Der MVP der letzten Saison kam trotz einer Verletzung auf 31 Punkte, damit hat der Kameruner nun in 14 Spielen nacheinander mindestens 30 Zähler erzielt.

Embiids Serie ist die längste in der Liga seit der von James Harden, der in der Spielzeit 2018/19 in sogar 32 Partien mindestens 30 Punkte warf. Der 29-jährige Embiid war schon im ersten Viertel umgeknickt, er biss aber durch und drehte schließlich auf. Der Center steuerte zudem zehn Rebounds und neun Assists zum achten Sieg der 76ers aus den vergangenen neun Spielen bei.

Seine Teamkollegen Tobias Harris (33 Punkte, 8 Rebounds, 7 Assists) und Tyrese Maxey (33, 8, 7) präsentierten sich ebenfalls in starker Form. Der Braunschweiger Schröder zeigte mit sechs Punkten, drei Rebounds und sechs Assists eine durchschnittliche Leistung. Toronto liegt in der Eastern Conference mit 11:17 Siegen auf Rang zwölf, Philadelphia spielt als Dritter (20:8) oben mit.