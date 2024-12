Schröder-Wechsel zu den Warriors perfekt

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder hat mitten in der Saison der nordamerikanischen Profiliga NBA einmal mehr sein Team gewechselt. Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft verabschiedete sich von den Brooklyn Nets und heuerte bei den Golden State Warriors an, die den Transfer am Sonntag nach vorherigen Medienberichten offiziell bestätigten. Bei den Warriors spielt auch Superstar Stephen Curry auf der Guard-Position.