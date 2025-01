Sport zurück in LA: Lakers verlieren, Clippers gewinnen

LeBron James trug Schuhe mit der Aufschrift "LAFD", der erhoffte Sieg für die seit Tagen kämpfende Feuerwehr blieb aber aus: Mit einer Niederlage für die Lakers und einem Sieg der Clippers ist der Profisport nach Los Angeles zurückgekehrt. Die Ergebnisse der Basketball-Teams in der NBA waren aber Nebensache angesichts der anhaltenden Waldbrände, die die Stadt in Atem halten. Zahlreiche Sportteams aus LA hatten zuletzt pausieren oder ins Exil ausweichen müssen.

"Sport ist eine Möglichkeit, dem Alltag zu entfliehen und Spaß zu haben. Ich hoffe, dass der Sport uns allen heute Abend Freude bereitet. Die Lakers haben eine sehr starke Verbindung zur Stadt Los Angeles", hatte Trainer JJ Redick vor dem 102:126 gegen die San Antonio Spurs gesagt. Immerhin: Zeitgleich gewannen die benachbarten Clippers 109:98 gegen Miami Heat.

Redick hatte mit eigenen Augen ansehen müssen, wie sein Haus im Stadtteil Pacific Palisades in Flammen aufging. Mehrere seiner Spieler hätten ihre Häuser verlassen müssen, so Redick weiter: "Eine Gruppe funktioniert am besten, wenn die Einzelnen Kraft aus den anderen ziehen. Die Art und Weise, wie die Spieler, das Personal und die ganze Stadt zusammengekommen sind, zeugt von echter Stärke."

Superstar James hatte sich vor dem Spiel "LAFD" auf die Schuhe geschrieben, als Zeichen der Unterstützung für das LA Fire Department - seine 18 Punkte reichten aber nicht. Vor der Begegnung hatten Fans an der Arena Lebensmittel und andere Güter gespendet. Der 17-malige Meister hatte zu der Aktion aufgerufen, da mehr als 100.000 Menschen noch immer nicht in ihre Heimat zurückkehren können.

Die NBA hatte zuletzt zwei Spiele der Clippers und ein Spiel der Lakers verschoben. Die Footballer der Los Angeles Rams mussten ihr Play-off-Spiel gegen die Minnesota Vikings in Arizona austragen.