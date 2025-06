Sportwetten: Hartenstein mit OKC klarer Titelfavorit

Geht es nach den Buchmachern, hat Isaiah Hartenstein beste Aussichten auf den NBA-Titel. Für einen Titelgewinn des deutschen Nationalspielers mit Oklahoma City Thunder in der Finalserie der nordamerikanischen Basketball-Profiliga gegen die Indiana Pacers liegt die Siegquote von Sportwettenanbieter bwin bei nur 1,14. Werden die Pacers in ihrer Klub-Geschichte zum ersten Mal Meister, gibt es dagegen das Sechsfache des Einsatzes zurück.

Ab Donnerstag (02.30 Uhr MESZ) spielt OKC um Hartenstein und MVP Shai Gilgeous-Alexander gegen Indiana mit den Starspielern Tyrese Haliburton und Pascal Siakam um die NBA-Krone. Center Hartenstein (27) kann als zweiter Deutscher nach Dirk Nowitzki (2011) den Titel holen. Oklahoma City hatte die Hauptrunde als bestes Team abgeschlossen, vier Siege sind in der letzten Play-off-Serie der Saison zum Triumph nötig (best of seven).