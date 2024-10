Nach der 97:107-Niederlage bei den San Antonio Spurs sollten die Magic um Franz und Moritz Wagner eigentlich nach Zentralflorida zurückkehren, aus Sicherheitsgründen wird die Franchise nun allerdings erst am Freitag in die Heimat reisen.

Hurrikan "Milton" trifft US-Sport

Auch weitere Spiele sind betroffen. Das für Donnerstag geplante Duell der Miami Heat mit den Atlanta Hawks wurde auf den 16. Oktober verschoben, die NHL-Preseason-Partie der Tampa Bay Lightning und Nashville Predators erneut abgesagt - eigentlich sollte das Spiel bereits letzten Monat stattfinden, wurde damals jedoch wegen Hurrikan "Helene" verschoben.

NFL-Team Tampa Bay Buccaneers und NHL-Vertreter Tampa Bay Lightning hatten den durch den Wirbelsturm gebeutelten Staat am Dienstag verlassen.

Der ehemalige Lightning-Star Steven Stamkos schrieb in den sozialen Netzwerken: "Bleibt sicher, Florida! Ich denke an all die großartigen Menschen in der Tampa-Region."