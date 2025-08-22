Vater von NBA-Star Brown wegen Mordes angeklagt

Der Vater von Basketball-Star Jaylen Brown wird in den USA wegen versuchten Mordes angeklagt. Wie Behörden und US-Medien am Donnerstag berichteten, soll der 57-Jährige bei einer Auseinandersetzung auf einem Parkplatz in Las Vegas einen Mann niedergestochen haben. Der Vater des viermaligen All-Stars der NBA sei einige Zeit nach seiner Flucht vom Tatort festgenommen und in das Clark County Detention Center gebracht worden.

Vor Gericht sei seine Kaution nun auf 300.000 Dollar festgesetzt worden, was Browns Anwalt Arnold Weinstock als "übertrieben" wertete. Sein Mandant habe "versucht, sich zu verteidigen", so Weinstock. Einem dem in Las Vegas ansässigen Sender News 3 vorliegenden Polizeibericht zufolge soll der Streit gemäß Zeugenaussagen damit begonnen haben, dass Brown beim Aussteigen aus seinem eigenen Geländewagen gegen die Tür eines benachbarten Autos "klopfte".

Laut Bericht soll er in Folge mehrfach auf das Opfer eingestochen haben, nach dem der Mann ihm den Rücken zugewandt habe. Das Opfer erlitt Wunden am Rücken, an der rechten oberen Brust sowie eine Abwehrwunde an der Hand und wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Jaylen Brown war 2021, 2023, 2024 und 2025 NBA All-Star und wurde wertvollster Spieler der NBA-Finals 2024, als die Celtics ihre 18. NBA-Meisterschaft gewannen.