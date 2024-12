Wagner-Doku: "Sehr, sehr happy mit dem Endprodukt"

Die ZDF-Dokumentation über die deutschen Basketball-Weltmeister Franz und Moritz Wagner verbreitet sich auch in der Kabine der Orlando Magic. "Unsere Mitspieler finden gerade heraus, wie man die Untertitel einstellt", berichtete NBA-Star Franz Wagner, der "sehr, sehr happy mit dem Endprodukt" ist. "Es geht nicht nur um den Sport - wir wollen das wirkliche Leben dahinter beleuchten."

Das Feedback sei bisher "super", sagten die Brüder bei einer Schalte ins ZDF-Sportstudio am Samstagabend. Franz Wagner ist derzeit verletzt, er kämpft nach einem Riss des schrägen Bauchmuskels um den Anschluss. "Das ist keine Verletzung, bei der man sagt: Beiß dich mal durch", sagte der 23-Jährige. "Damit ist nicht zu spaßen."

Zum Weihnachtsfest sind die Familie und einige Freunde in die USA eingeflogen. "Wir genießen das Zusammensein und lassen der Familiendynamik freien Lauf", sagte Moritz Wagner. Sein jüngerer Bruder hatte einen Fünfjahresvertrag für bis zu 224 Millionen US-Dollar unterschrieben.

Der Vierteiler "The Wagner Brothers - Zwei Brüder, ein Traum" ist in der ZDF-Mediathek zu sehen. Die Ausstrahlung begann in der Nacht auf Sonntag.