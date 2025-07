Zahltag: 250 Millionen für NBA-Champion Holmgren

Erst der Titel, jetzt der Zahltag: NBA-Champion Chet Holmgren erhält bei Oklahoma City Thunder laut eines Medienberichts einen neuen mit 250 Millionen Dollar dotierten Fünfjahresvertrag. Bill Duffy, Agent des US-Centers, bestätigte eine entsprechende Einigung zwischen den Parteien gegenüber ESPN.

Der großgewachsene Holmgren (2,16 m), von OKC im NBA-Draft 2022 als Nummer zwei ausgewählt, hatte im Juni an der Seite des deutschen Nationalspielers Isaiah Hartenstein die Meisterschaft in der nordameriknischen Basketball-Profiliga gewonnen. In der Hauptrunde kam der 23-Jährige auf einen Schnitt von 15,0 Punkten und 8,0 Rebounds, in den Play-offs steigerte sich der "Big Man" auf Werte von 15,2 und 8,7.

Erst am Dienstag hatte Oklahoma City mit Shai Gilgeous-Alexander, wertvollster Spieler der Hauptrunde und Finals, um vier Jahre und 285 Millionen Dollar bis zum Ende der Saison 2030/31 verlängert.