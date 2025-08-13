20 Punkte: Fiebich verpasst Karrierebestwert nur knapp

Basketball-Nationalspielerin Leonie Fiebich hat nur knapp einen neuen Karrierebestwert in der WNBA verpasst. Die 25-Jährige legte beim 105:97-Sieg von Meister New York Liberty bei den Los Angeles Sparks in der Nacht zum Mittwoch 20 Punkte auf. Damit blieb Fiebich nur einen Zähler unter ihrer bisherigen Bestmarke, die sie im vergangenen Juli gegen Atlanta Dream aufgestellt hatte.

Fiebichs Nationalmannschaftskollegin Nyara Sabally fehlte indessen wegen Knieproblemen. Beste Werferin war Europameisterin Emma Meesseman, die mit 24 Punkten ihre beste Leistung seit ihrer Rückkehr in die WNBA zeigte. New York liegt mit 21 Siegen und elf Niederlagen als Erster der Eastern Conference sehr aussichtsreich im Play-off-Rennen.

Einen Achtungserfolg verbuchten derweil Luisa Geiselsöder und die Dallas Wings nach zuletzt fünf Pleiten in Serie mit einem 81:80-Erfolg gegen Indiana Fever. Die Deutsche blieb ohne Punkte, steuerte aber zwei Rebounds und zwei Assists bei. Dennoch liegt Dallas weiterhin abgeschlagen auf dem letzten Platz der Western Conference.