2,10 m mit 13 Jahren: Barcas Basketballer befördern Dabone

Der FC Barcelona hat das erst 13 Jahre alte Basketball-Wunderkind Mohamed Dabone in die erste Mannschaft hochgezogen. Der schon jetzt 2,10 m große Teenager spielt seit 2023 für den Nachwuchs des zweimaligen EuroLeague-Gewinners, ab sofort trainiert er bei den Profis mit und soll dort in der kommenden Saison auch zum Einsatz kommen. Der in Burkina Faso geborene Dabone feiert im Oktober seinen 14. Geburtstag.

Nach Informationen der Zeitung Sport will Barcelona mit der Entscheidung auch ein Abwandern Dabones an ein US-College verhindern. Zuletzt hatten zahlreiche europäische Klubs ihre Talente verloren, da die Colleges den Sportlern jetzt Geld zahlen dürfen.