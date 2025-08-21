44 Punkte: Rookie Bueckers sorgt für WNBA-Rekord

Rookie Paige Bueckers lieferte wie am Fließband, doch die Gala der 23-Jährigen war für die Dallas Wings in der Basketball-Profiliga WNBA umsonst. 44 Punkte verbuchte der Top-Pick des diesjährigen Drafts, Rekord für einen Neuling, am Ende hieß es bei den Los Angeles Sparks 80:81. Bueckers ist nach Cynthia Cooper und Candace Parker erst der dritte Rookie, der die 40-Punkte-Marke erreichte.

Starspielerin Kelsey Plum traf mit der Schlusssirene zum Sieg für die Gastgeberinnen und setzte sich dabei im Zweikampf gegen die deutsche Nationalspielerin Luisa Geiselsöder durch. Die 25-Jährige aus Ansbach, wie Bueckers neu in der Liga, kam auf neun Punkte und sechs Rebounds. Dallas kann die Play-offs durch die Niederlage nicht mehr erreichen.

"Ich bin genauso ein Fan wie jeder andere", sagte Wings-Trainer Chris Koclanes über Bueckers: "Sie nimmt sich alles, was ihr die Verteidigung anbietet. Sie spielt einfach in ihrem eigenen Tempo, man kann sie nicht bremsen." Ihre 44 Punkte sind auch die bisherige Saisonbestmarke in der WNBA.