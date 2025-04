Alba beendet Pleitenserie eindrucksvoll

Nach sechs Niederlagen in Serie hat sich Alba Berlin eindrucksvoll zurückgemeldet. Der frühere Serienmeister schlug Rasta Vechta in der Basketball Bundesliga (BBL) 83:58 (44:29) und verbesserte mit dem zwölften Saisonsieg im 25. Spiel seine Chancen auf den Einzug ins Play-in-Turnier. Auch die direkte Qualifikation für das Play-off-Viertelfinale ist noch möglich.

Alba, das zuletzt viermal nacheinander in der EuroLeague und zweimal in Folge in der BBL verloren hatte, ist weiter Tabellen-14. Die Berliner haben aber die gleiche Bilanz wie die MHP Riesen Ludwigsburg (11.), die Telekom Baskets Bonn (12.) und die EWE Baskets Oldenburg (13./alle 12:13). Bonn bezwang am Sonntag die Oldenburger trotz eines ganz schwachen Schlussviertels (17:31) 81:74 (45:31) und zog mit dem Gegner gleich. Vechta (14:12) ist Siebter.

Matt Thomas (18 Punkte) und Martin Hermannsson (15) führten Alba in der Max-Schmeling-Halle zum Heimsieg, es war der erste Erfolg seit dem 16. März (108:73 in Braunschweig).