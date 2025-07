Alba Berlin holt US-Amerikaner Wood

Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat den US-Amerikaner Moses Wood verpflichtet. Der 26 Jahre alte Power Forward erhält in der Hauptstadt einen Einjahresvertrag, wie der Klub am Dienstag mitteilte. Woods spielte in der abgelaufenen Saison bei den Valley Suns, dem Farmteam des NBA-Klubs Phoenix Suns, in der G League und legte dort im Schnitt 11,1 Punkte auf.

"Er hat einen großartigen Charakter und ist ein spielintelligenter Power Forward, der einen guten Wurf hat, physisch ist und verteidigen kann. Mit diesem Skillset passt Moses sehr gut in unser Spielkonzept, auch wenn er mit Sicherheit etwas Zeit brauchen wird, um sich an den europäischen Spielstil zu gewöhnen", sagte Alba-Sportdirektor Himar Ojeda.

Wood lief jüngst für Phoenix in der Summer League der NBA auf und kam in fünf Einsätzen durchschnittlich auf 7,2 Zähler. Sein Vater David Wood hatte in den Neunzigerjahren sieben Saisons in der besten Liga der Welt gespielt.