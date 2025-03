Alba Berlin patzt im Play-off-Rennen

Alba Berlin hat im Rennen um die Play-offs in der Basketball Bundesliga (BBL) eine schmerzhafte Niederlage kassiert. Das Team von Trainer Pedro Calles verlor gegen die Würzburg Baskets nach einer schwachen Schlussphase mit 80:84 (42:44) und musste die Franken in der Tabelle vorbeiziehen lassen. Würzburg steht nun bei 12:11-Siegen, Alba bei 11:12. Zum Einzug in das Play-in-Turnier muss mindestens Rang zehn her, zum direkten Sprung ins Viertelfinale Platz sechs.

Bester Werfer bei den Berlinern, die ihre erste Heimniederlage unter Calles kassierten und nur noch 13. sind, war Yanni Wetzell mit 19 Punkten. Bei Würzburg überragte Jhivvan Jackson (39). Calles hatte zuletzt seinen spanischen Landsmann Israel González abgelöst, seit dem Wechsel gab es wettbewerbsübergreifend nach zwei Siegen nun zwei Niederlagen in Folge. Alba hatte am Freitag in der EuroLeague bei Titelverteidiger Panathinaikos Athen verloren (81:91).

Entscheidend gegen Würzburg war die Schlussphase. Alba setzte sich mit einem 11:0-Lauf zunächst auf 80:73 ab (39. Minute), doch die Franken antworteten mit einem 9:0-Run. Jackson traf acht Sekunden vor dem Ende zum 82:80 und sorgte an der Freiwurflinie für den Endstand.

Pokalsieger Syntainics MBC (12:11) schlug die Löwen Braunschweig (14:10) am Sonntag 82:77 (41:40) und verbesserte seine Chancen auf ein Play-off-Ticket. Für Schlusslicht BG Göttingen war auch gegen die Telekom Baskets Bonn beim 85:112 (41:51) nichts zu holen.