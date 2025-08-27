Alba Berlin verpflichtet College-Talent Roberts

Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat den US-Amerikaner J’Wan Roberts verpflichtet. Der 23 Jahre alte Center/Power Forward kommt nach seinem College-Abschluss an der University of Houston in die Hauptstadt. Er unterschreibt einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2025/26.

Der 2,03 Meter große Roberts stand mit den Houston Cougars in der vergangenen Saison im NCAA-Finale, das sein Team knapp gegen die Florida Gators verlor. Für seine Mannschaft erzielte er im Schnitt 10,6 Punkte und 6,5 Rebounds und wurde als einer der besten Spieler und Verteidiger der Big-12-Conference ausgezeichnet.

Alba-Sportdirektor Himar Ojeda sagte: "Wir sind sehr überzeugt von J’Wans basketballerischen Fähigkeiten. Er spielt mit sehr viel Energie und lässt alles auf dem Feld. Er kämpft um jeden Rebound und gibt alles in der Defense. In der Offensive ist er sehr teamorientiert. Damit passt er perfekt in unser neu zusammengestelltes Team."

Roberts spielte zuletzt in der Summer League für die Utah Jazz. Alba ist seine erste Profistation.