Alba feierte zweiten Bundesligasieg

Der kriselnde deutsche Basketball-Vizemeister Alba Berlin hat endlich wieder ein Erfolgserlebnis gefeiert. Das Team von Coach Israel Gonzalez kam nach zuletzt zwei Niederlagen zu einem 65:61 (37:31)-Erfolg gegen die Löwen Braunschweig und feierte damit seinen zweiten Sieg im fünften Saisonspiel. In der EuroLeague belegen die Berliner nach nur einem Sieg aus fünf Begegnungen den 18. und letzten Platz.

William McDowell-White war in einem über die gesamte Distanz engen Spiel mit 13 Punkten bester Werfer und zugleich der einzige Spieler mit einer zweistelligen Quote bei Alba. Bei den Braunschweigern, die nach der Niederlage bei einer Bilanz von 2:2 stehen, trafen Barra Njie (14) und Arnas Velicka (13) am besten.