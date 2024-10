BBL: Alba feiert zweiten Saisonsieg - auch München gewinnt

Der deutsche Basketball-Meister Bayern München und der kriselnde Vize Alba Berlin haben in der Bundesliga Erfolgserlebnisse gefeiert. Die Bayern setzten sich in einer hart umkämpften Partie gegen die Würzburg Baskets mit 70:69 (28:33) durch, Alba kam durch ein 65:61 (37:31) gegen die Löwen Braunschweig erst zu seinem zweiten Saisonsieg.

Die von Weltmeistercoach Gordon Herbert trainierten Münchner halten mit vier Siegen aus sechs Spielen den Anschluss an die Spitzengruppe. Vor 6500 Zuschauern mussten die Gastgeber und Fans aber bis zur Schlusssirene zittern. Erst ein Korbleger von Shabazz Napier 15 Sekunden vor dem Ende sorgte für die Entscheidung. Beste Werfer waren Carsen Edwards (14) und Devin Booker (13). Würzburg kassierte seine zweite Niederlage im vierten Spiel.

Das Berliner Team von Coach Israel Gonzalez hatte nach zuletzt zwei Niederlagen wieder Grund zur Freude, hinkt aber seinen Ansprüchen weiter hinterher. In der EuroLeague belegt Alba nach nur einem Sieg aus fünf Begegnungen den 18. und letzten Platz.

William McDowell-White war in einem über die gesamte Distanz engen Spiel mit 13 Punkten bester Werfer und zugleich der einzige Spieler mit einer zweistelligen Quote bei Alba. Bei den Braunschweigern, die nach der Niederlage bei einer Bilanz von 2:2 stehen, trafen Barra Njie (14) und Arnas Velicka (13) am besten.

Im dritten Spiel des Tages kassierten die Rostock Seawolves eine 60:68 (37:35)-Heimniedelage gegen die Niners Chemnitz. Beides Mannschaften rangieren im Tabellenmittelfeld.