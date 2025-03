Alba trennt sich von González - Calles übernimmt

Nach fast vier Jahren hat sich Alba Berlin vor der Schlussphase einer bislang enttäuschenden Saison von Cheftrainer Israel González getrennt. Der bisherige Assistenzcoach Pedro Calles übernimmt beim Klub aus der Basketball Bundesliga (BBL) den Posten seines spanischen Landsmanns, das gab der frühere Serienmeister am Mittwoch bekannt.

"Diese Entscheidung ist uns schwergefallen", sagte Sportdirektor Himar Ojeda zur Trennung. Wegen der "ausbleibenden sportlichen Entwicklung" seien die Verantwortlichen aber "zu der Überzeugung gekommen, dass wir in dieser Konstellation nicht das Beste aus unseren Möglichkeiten machen und wir neue Impulse setzen müssen".

González hatte in Berlin seit 2017 zunächst als Assistent unter Aíto Garcia Reneses gearbeitet, zur Saison 2021/22 beerbte der 50-Jährige den spanischen Erfolgstrainer. Unter González' holte Alba direkt das Double aus Meisterschaft und Pokal, seitdem gelang kein Titelgewinn mehr.

Der bisherige Saisonverlauf ist mehr als ernüchternd. In der Bundesliga sind die Berliner nur Zwölfter und müssen um den Play-off-Einzug bangen, in der EuroLeague ist dieser Zug für das Tabellenschlusslicht mit vier Siegen aus 28 Spielen schon abgefahren.

Nun übernimmt in Calles ein erfahrener BBL-Trainer. Der 41-Jährige arbeitet seit 2012 in Deutschland. Von den Artland Dragons ging Calles zu Rasta Vechta (2012), von dort über die Hamburg Towers (2020) nach Oldenburg (2022). Bei den EWE Baskets hatte Calles im November gehen müssen, im Januar schloss er sich Alba an und unterschrieb bis 2027.

"Mit Pedro Calles haben wir einen ausgewiesenen Experten, der sich in den letzten Monaten schon bei uns einleben konnte. Jetzt schauen wir nach vorne und müssen alle gemeinsam die verbleibenden Spiele nutzen, um uns eine bestmögliche Platzierung zum Ende der BBL-Hauptrunde zu erkämpfen", so Ojeda.