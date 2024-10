Askamp über deutschen WNBA-Triumph: "Es ist unglaublich"

Die ehemalige WNBA-Meisterin Marlies Askamp hat sich begeistert vom Triumph ihrer Nachfolgerinnen Nyara Sabally und Leonie Fiebich gezeigt. "Es ist unglaublich. Die Serie war super eng", sagte die 54-Jährige dem SID. Askamp hatte 2002 mit den Los Angeles Sparks als zuvor einzige Deutsche den Titel in der US-amerikanischen Basketball-Liga gewonnen.

Die beiden deutschen Nationalspielerinnen Sabally und Fiebich hatten in der Nacht auf Montag mit New York Liberty das dramatische Spiel fünf der Finalserie gegen Minnesota Lynx 67:62 nach Verlängerung gewonnen. Vor allem Liga-Neuling Fiebich habe im Laufe der Serie bestätigt, wie wichtig sie für ihr Team sei, sagte Askamp.

Die 24-Jährige, die auch den Sprung ins All-Rookie-Team geschafft hatte, sei "eine herausragende Spielerin" und lasse anderen zudem ihren Freiraum, betonte Askamp: "Das ist in so einer Mannschaft wie New York mit zwei, drei Superstars genau das, was dieses Team gebraucht hat." Fiebich sei "immer wichtiger und immer besser" geworden: "Das Leistungsniveau in der WNBA ist so dicht, es ist für viel gute Basketballerinnen wenig Platz, sodass das schon unglaublich ist. Da ziehe ich den Hut vor."

Der Erfolg des deutschen Duos habe sie auch an ihren eigenen Erfolg erinnert: "Das ist schon etwas Außergewöhnliches. Natürlich denke ich daran zurück", sagte Askamp: "Wenn man vor so einer Kulisse spielt und dann auch noch den Titel holt, das sind Erinnerungen, die vergisst man nicht. Vor allem, wenn man aus Europa kommt, wo man vor 300 oder, wenn man Glück hat, auch mal vor 1000 Leuten spielt."

Mit Blick auf die kommenden Länderspiele der DBB-Frauen und die EM 2025, die auch in Hamburg ausgetragen wird, werde der Erfolg "sicher mehr Aufmerksamkeit bringen. Der Frauen-Basketball und auch der Frauensport generell können davon nur profitieren".