Ausrufezeichen: Alba gewinnt erneut unter Calles

Erst ein Lebenszeichen, jetzt ein Ausrufezeichen: Alba Berlin hat nach dem Trainerwechsel Kurs gehalten und auch das zweite Spiel unter Pedro Calles gewonnen. In der Basketball Bundesliga (BBL) setzte sich der frühere Serienmeister am Sonntagabend dank einer starken Vorstellung mit 108:73 (58:41) beim Tabellendritten Löwen Braunschweig durch, zuletzt war den Berlinern in der EuroLeague bereits ein Erfolg über Baskonia Vitoria-Gasteiz aus Spanien gelungen (97:90).

Der bisherige Assistenzcoach Calles hatte am Mittwoch seinen spanischen Landsmann Israel González beerbt, der Klub will eine bislang enttäuschende Saison noch retten. Es sieht auch schon wieder besser aus, durch den überraschend klaren Sieg in Braunschweig hat Alba nach 22 Spielen eine ausgeglichene Bilanz (11:11) und wieder deutlich bessere Aussichten auf die Qualifikation für die Play-offs. Berlin sprang auf Rang elf.

Martin Hermannsson und Gabriele Procida waren mit jeweils 17 Punkten beste Werfer bei Alba. Topscorer der Löwen, die jetzt bei 14 Siegen und neun Niederlagen stehen, war Ferdinand Zylka (13).

Die Skyliners Frankfurt holten im ersten Spiel nach dem Rauswurf von Trainer Denis Wucherer einen Sieg. Der Aufsteiger schlug die MHP Riesen Ludwigsburg 77:69 (32:39). "Es war natürlich nicht alles Gold, was glänzt, aber darauf lässt sich mit Sicherheit aufbauen", sagte Klaus Perwas, der als Interimslösung übernommen hat.