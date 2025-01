Basketball: Alba schlägt Bayern dramatisch im Prestigeduell

Großer Fight, erlösender Sieg: Der dauerkriselnde Vize-Meister Alba Berlin hat mit einer engagierten Leistung Spitzenreiter Bayern München bezwungen. Im Prestigeduell der Basketball Bundesliga (BBL) siegte Alba mit 88:81 (37:47). Der Double-Gewinner aus München gab eine zwischenzeitliche Führung von 19 Punkten aus der Hand, verpasste es, seine Tabellenführung auszubauen, und kassierte die zweite Niederlage in Folge.

In der Tabelle ist das Team von Weltmeistertrainer Gordon Herbert nun punktgleich mit Ulm, Würzburg und Heidelberg. Nächsten Sonntag (12. Januar, 16.30 Uhr/Dyn) erwartet Bayern das direkte Duell in Heidelberg. Im Gegensatz zum Double-Gewinner freut sich Berlin über den erst zweiten Sieg aus den vergangenen elf Spielen und hält die Hoffnungen auf die Play-Ins (Top 10) auf Platz 13 am Leben.

"Ich würde nicht sagen, dass ich mich freue, wenn es der Ex-Freundin schlecht geht. Das ist tough für den deutschen Basketball. Es ist nicht das klassische Spiel Erster gegen Zweiter", hatte der frühere Alba-Kapitän und jetzige Münchner Niels Giffey vor dem Tip-off bei Dyn gesagt. Entsprechend entwickelte sich zunächst keine Partie auf Augenhöhe. Die Berliner konnten die Bayern anfangs kaum bändigen. Zu Beginn des zweiten Viertels führte München mit 19 Punkten.

Doch statt einer Blamage für Berlin entwickelte sich ein echter Fight. Stück für Stück ließ Bayern das Heimteam Momentum gewinnen und zurück in die Partie kommen. Sechseinhalb Minuten vor Ende brachte Matt Thomas Berlin in Führung. Bayern bemühte sich vergebens darum, das Spiel zu retten.