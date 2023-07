Basketball: Bayern holt Booker zurück

Anzeige

Basketball-Pokalsieger Bayern München hat den US-Amerikaner Devin Booker zurückgeholt. Wie der Verein am Montag bekannt gab, kommt der 32 Jahre alte Power Forward von Fenerbahce Istanbul und unterschreibt einen Vertrag bis 2025. Booker war bereits zwischen 2016 und 2019 für die Bayern aufgelaufen.

"Es fühlt sich schon so an, als käme ich nach Hause", sagte Booker, der für München bislang auf 113 Spiele in der Bundesliga (BBL) kommt und 2018 sowie 2019 die deutsche Meisterschaft feiern durfte: "Ich wusste immer, dass ich noch einmal zu Bayern zurückkehre – die Frage war nur, wann. Jetzt ist der perfekte Moment."

Auch der neue Bayern-Trainer Pablo Laso freute sich über den vierten Neuzugang des Sommers. "Er gibt uns Vielseitigkeit und ist zugleich jemand, der die Stadt kennt, den Verein und die Kultur. Er wird sich also schnell anpassen. Er ist eine großartige Ergänzung unseres Kaders und ich bin mir sicher, dass es unsere Fans lieben werden, ihn wiederzusehen", sagte der Spanier.