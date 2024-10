Basketball-Bundestrainerin: "Haben eine Goldene Generation"

Basketball-Bundestrainerin Lisa Thomaidis war vom WNBA-Triumph von Leonie Fiebich und Nyara Sabally sowie den Leistungen der Nationalspielerinnen nicht überrascht. "Ich weiß, wozu sie fähig sind und wie stark sie mental sind, gerade in großen Spielen", sagte die Kanadierin im Interview mit Sport1, "beide scheinen große Momente besonders zu mögen und spielen besonders gut, wenn sie am meisten gebraucht werden."

Fiebich und Sabally hatten sich mit New York Liberty im fünften Finale gegen Minnesota Lynx durchgesetzt und erstmals den Titel nach New York geholt. Am Erfolg hatten beide entscheidenden Anteil.

Nicht zuletzt wegen der Leistungen von Fiebich und Sabally glaubt Thomaidis an eine große Zukunft für ihr Team. "Ich glaube schon, dass wir gerade in Deutschland eine Goldene Generation des Frauenbasketballs haben. Wir haben mehrere außergewöhnliche Spielerinnen, die gerade ihre Prime erreichen", sagte die 52-Jährige, die seit April 2023 im Amt ist.

Mit Thomaidis kam der Aufschwung. Die deutschen Basketballerinnen konnten sich erstmals für Olympische Spiele qualifizieren und erreichten in Paris das Viertelfinale. Ihr Vertrag wurde bis zur Heim-WM 2026 verlängert.

Thomaidis hat noch Großes vor und glaubt an ihre Mannschaft: "Der deutsche Basketball kann in Zukunft zu den absoluten Größen im Europäischen- und Welt-Basketball bei den Frauen werden." Dabei verlässt sie sich auch auf ihre Intuition. "Ich habe das Gefühl, dass wir Spielerinnen haben, die für diese großen Momente bereit sind und sowohl die körperlichen als auch die geistigen Fähigkeiten haben, um Weltklasse zu sein."