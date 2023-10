Basketball: Collet bleibt französischer Nationaltrainer

Anzeige

Die französischen Basketballer um Supertalent Victor Wembanyama gehen mit Trainer Vincent Collet in die Olympischen "Heimspiele" 2024 in Paris. Jean-Pierre Siutat, Präsident des nationalen Verbandes FFBB, bestätigte am Dienstag, dass Collet weitermachen darf. Nach der ernüchternden WM mit dem K.o. schon in der Vorrunde war bis zuletzt unklar gewesen, ob es für Collet weitergehen wird.

Der Vertrag des 60-Jährigen läuft bis nach den Sommerspielen. Der Verband setzt laut Siutat weiter auf Collet wegen dessen geleisteter Arbeit, der Erfolgsbilanz und der Fähigkeit, eine Mannschaft "wieder auf die Beine" zu bekommen.

Collet ist bereits seit 2009 Nationaltrainer. Unter seiner Führung holten die Franzosen EM-Gold 2013, EM-Silber 2011 und 2022, Olympia-Silber 2021 sowie zweimal WM- (2014, 2019) und einmal EM-Bronze (2015).

Für Frankreich geht es vor eigenem Publikum um eine Medaille. Wembanyama (19), als Top-Pick im diesjährigen NBA-Draft von den San Antonio Spurs ausgewählt, soll dabei eine entscheidende Rolle spielen.