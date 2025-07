Basketball: Ehemaliger NBA-Profi Thomas wechselt zum MBC

NBA-Erfahrung für den Pokalsieger: Basketball-Bundesligist Syntainics MBC Weißenfels hat den US-Amerikaner Khyri Thomas verpflichtet. Wie der Klub am Donnerstag bekannt gab, unterschrieb der 29-Jährige einen Einjahresvertrag beim MBC. Thomas, der in seiner Laufbahn 42 Spiele in der NBA für die Detroit Pistons und die Houston Rockets absolvierte, wechselt vom kanadischen Klub Calgary Surge nach Weißenfels.