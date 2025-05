Basketball: Fiebich gewinnt Meisterschaft in Spanien

Basketball-Nationalspielerin Leonie Fiebich hat nach dem Triumph in der WNBA im Vorjahr auch die spanische Meisterschaft gewonnen. Mit Valencia Basket siegte die 25-Jährige am Sonntag im zweiten Finalspiel bei ihrem Ex-Verein Casademont Saragossa mit 71:63, Fiebich legte zwölf Punkte auf. Durch den zweiten Erfolg in der Best-of-three-Serie ist Valencia der dritte Titel in Folge nicht mehr zu nehmen.

Bereits am vergangenen Donnerstag hatten Fiebich und Co. Spiel eins in Valencia mit 75:65 für sich entschieden. Für die Deutsche geht es nun weiter in die USA, wo sie bei New York Liberty die Vorbereitung auf die WNBA-Saison aufnehmen wird. Fiebich und ihre Nationalmannschaftskollegin Nyara Sabally, die 2024 mit New York die WNBA-Meisterschaft gefeiert hatten, starten am kommenden Samstag (19.00 Uhr) gegen die Las Vegas Aces in die neue Saison.

Fiebich hatte von 2022 bis 2024 in Saragossa gespielt, ehe sie im Vorjahr den Schritt in die WNBA wagte. Nach dem Titelgewinn mit Liberty kehrte sie, wie im Frauen-Basketball durchaus üblich, nach Europa zurück, während die beste Liga der Welt pausierte.