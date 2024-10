Basketball: Fiebich kritisiert geringe Löhne für Frauen

Basketball-Nationalspielerin Leonie Fiebich hat nach ihrem Titelgewinn mit New York Liberty in der WNBA die niedrigen Löhne in der US-Frauenliga angeprangert. "Als Rookie in der WNBA verdient man aktuell wirklich wenig", sagte Fiebich der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ): "Das zwingt viele von uns, zusätzlich in Europa zu spielen, um über die Runden zu kommen. Wir leisten dieselbe harte Arbeit wie die Männer, aber am Ende kommt für uns viel weniger dabei heraus."