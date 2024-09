Basketball: Fiebich überragt bei Sabally-Duell

Anzeige

Basketball-Nationalspielerin Leonie Fiebich hat Satou und Nyara Sabally bei ihrem Schwesternduell in der US-Profiliga WNBA in den Schatten gestellt. Die 24-Jährige erzielte in der Nacht zum Mittwoch beim 105:91 von Vize-Meister New York Liberty bei den Dallas Wings von der Bank 16 Punkte und stellte damit ihren Karrierebestwert ein. Diesen hatte Liga-Neuling Fiebich Ende August ebenfalls gegen die Texanerinnen aufgestellt.

Satou Sabally legte als Starterin neun Punkte, sieben Rebounds und sieben Assists für Dallas auf, ihre zwei Jahre jüngere Schwester Nyara kam für New York auf sechs Punkte und sieben Rebounds. Während Fiebich und Nyara Sabally mit Tabellenführer New York bereits für die Play-offs qualifiziert sind, ist Satou Sabally mit den Wings bereits raus aus dem Rennen um die Meisterrunde. Beide Teams treffen in der Nacht zum Freitag zum vierten und letzten Mal in der regulären Saison aufeinander.