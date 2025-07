Basketball: Ivey und Stove wechseln von Hamburg nach Würzburg

Die Würzburg Baskets haben die beiden US-Amerikaner Brae Ivey (28) und Johnathan Stove (29) vom Liga-Konkurrenten Veolia Towers Hamburg verpflichtet. Das gaben die Würzburger am Freitag bekannt. Spielmacher Ivey und Shooting Guard Stove, in der Vorsaison in der Basketball Bundesliga (BBL) und im EuroCup Topscorer der Hamburger, unterschrieben bei den Unterfranken jeweils einen Einjahresvertrag.

"Brae Ivey hat einige andere Angebote abgelehnt und sich dafür entschieden, zu uns zu kommen. Wir sind sehr glücklich darüber, dass es uns gelungen ist, einen Spieler seines Kalibers zu verpflichten", sagte Baskets-Sportdirektor Kresimir Loncar: "Johnathan Stove haben wir bei seinen beiden Stationen in Weißenfels und Hamburg immer verfolgt. Er kennt die Liga und will bei uns den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen."