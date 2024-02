Basketball-Nachwuchsspieler stirbt nach Gewalttat

Anzeige

Nachwuchsspieler Wolodymyr Jermakow von Basketball-Zweitligist ART Giants Düsseldorf ist nach einer Gewalttat gestorben. Der Ukrainer wurde nur 17 Jahre alt. Jermakows Teamkollege Artem Kosatschenko wurde beim Angriff am Samstagabend ebenfalls verletzt und befindet sich noch im Krankenhaus. Das gab der Klub am Montag bekannt.

"Es geschehen Ereignisse, die manchmal einfach nicht zu begreifen oder in Worte zu fassen sind. In Erinnerung bleibt ein junger Mensch, dessen Alltag durch pure Lebensfreude und sportlichen Ehrgeiz geprägt war. Wolodymyr war bei Trainern, Mitspielern und Freunden sehr beliebt", hieß es in der Mitteilung.

Jermakow war fester Bestandteil der Giants-Mannschaft in der U19-Bundesliga und trainierte bereits bei den Profis mit. Wegen des Krieges in seinem Geburtsland war er im Juli 2023 nach Düsseldorf gekommen. Über die genauen Gründe zur Todesursache könne der Klub noch "keine Aussage treffen".