Basketball: Nächster Nackenschlag für Berlin

Der frühere Basketball-Serienmeister Alba Berlin hat nach dem EuroLeague-Desaster mit der höchsten Heimpleite seiner Vereinsgeschichte in der Bundesliga den nächsten Nackenschlag hinnehmen müssen. Beim 86:90 (44:47) bei den MLP Academics Heidelberg kassierte das kriselnde Hauptstadt-Team seine fünfte Pflichtspielpleite nacheinander und verlor im Rennen um einen Play-in-Platz wertvollen Boden. Heidelberg hingegen rückte durch seinen dritten Sieg in Serie auf den vierten Rang vor und untermauerte seine Ambitionen auf die direkte Play-off-Qualifikation.

Berlin, das am vergangenen Freitag in eigener Halle gegen Virtus Bologna mit 64:108 eingegangen war, konnte die Begegnung am Neckar bei wechselnden Führungen bis in die Mitte des dritten Viertels offen halten. Danach allerdings zogen die Gastgeber noch einmal an und der Mannschaft von Alba-Coach Pedro Calles entscheidend davon.

Mit 21 Punkten hatte Damariae Horne den größten Anteil an Heidelbergs viertem Erfolg in den vergangenen fünf Liga-Spielen. Berlins Topwerfer Yanni Wetzel hingegen konnte die zweite Liga-Niederlage seiner Mannschaft in Folge auch mit 29 Zählern nicht verhindern.