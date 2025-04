Basketball: Seewölfe weiter auf Play-off-Kurs

Basketball-Bundesligist Rostock Seawolves hält weiter Kurs auf seine erste Play-off-Teilnahme. Das Team von Trainer Przemyslaw Frasunkiewicz rückte durch seinen vierten Sieg in Serie mit einem glücklichen 77:72 (62:62, 27:32) nach Verlängerung beim Tabellenvorletzten Frankfurt Skyliners unter die besten sechs Mannschaften der Tabelle vor. Die Platzierung würde am Ende der Hauptrunde den direkten Einzug in die Finalrunde bedeuten.

Frankfurt dagegen ging nach zuletzt zwei Siegen erstmals wieder geschlagen vom Parkett. Allerdings hatte für die Hessen die neunte Heimniederlage durch den schon besiegelten Abstieg von Schlusslicht BG Göttingen nur noch statistische Bedeutung.

In der umkämpften Begegnung mühten sich die favorisierten Gäste mehr als erwartet und retteten sich erst kurz vor der Schlusssirene in die Verlängerung. Erfolgreichster Werfer der Seewölfe war Malik Osborne mit 17 Punkten. In Frankfurts Team ragte Nijal Pearson mit 19 Zählern heraus.