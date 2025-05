Basketball: Trier steigt in die Bundesliga auf

Die Gladiators Trier haben den sportlichen Aufstieg in die Basketball-Bundesliga (BBL) geschafft. Die Moselstädter gewannen das dritte Halbfinalspiel in den Play-offs der zweitklassigen Pro A gegen Phoenix Hagen vor über 5000 Zuschauern mit 87:69 (43:40) und setzten sich damit in der Best-of-five-Serie 3:0 durch. Der zweite sportliche Aufsteiger wird im anderen Halbfinale zwischen Hauptrundensieger Science City Jena und den Gießen 46ers ermittelt.